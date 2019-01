Modulbaufreunde stellen aus

Die erste Ausstellung der Modulbaufreunde Ladenburg im neuen Jahr findet statt im Autohaus Toyota, Mannheim-Schönau, Graudenzer Linie 99/B 44. Sie ist am Samstag, 26. Januar, von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, 27. Januar, 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Modelleisenbahner bauen ihre Anlage in Form eines abgewinkelten U mit einer Ausdehnung von 14 auf 30 Meter auf. Zu sehen sind nach Angaben von Schriftführer Hans Joachim Wagner viele Module, die bei der Adventsausstellung in der Vereinsanlage in Friedrichsfeld nicht dabei sein konnten. Für die Kinder wird eine große Bahn zum Spielen aufgebaut. Der Eintritt ist frei. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019