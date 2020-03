Morellis Sieg spendet Trost

Das hat es in der 45-jährigen Geschichte der Boxmatinee noch nicht gegeben: Zu Beginn der internationalen Vergleichskämpfe zwischen Teams aus Tschechien und der Schweiz gegen eine Auswahl deutscher Boxer aus drei Landesverbänden saßen höchstens 200 zahlende Zuschauer im Mathaisemarkt-Festzelt. Ursachen waren schnell ausgemacht: Angst vor dem Coronavirus und Absage der nordirischen Boxer aufgrund dessen.

Immerhin zählte Cheforganisator Werner Kranz zur Mittagszeit, nachdem der Eintritt frei war, rund 500 Besucher, wo sonst aber bis zu doppelt so viele gesessen wären. Deshalb zeigten sich einige Boxsportfreunde spendabel, um das drohende Minus zu dämpfen. Es gab aber noch mehr Trost für das KSV-Team um Box-Chef Kranz und seinen Stellvertreter Okan Sezer: „Die Iren wollen es wieder gutmachen und 2021 im Festzelt antreten“, verkündete Sezer unter Applaus. Große Freude bereitete den Machern auch der Sieg ihres echten Lokalmatadors Domenico Morelli, der zum 18:18-Punktestand beitrug.

Referee bricht Kampf ab

„Ich gebe immer Gas“, sagte der Schriesheimer KSV-Boxer nach seinem dritten Kampf. Umjubelt von den Fans war ihm sein dritter Sieg gelungen. Dabei sah es anfangs nicht so gut für ihn aus. „Ab der vorletzten Runde konnte ich Druck aufbauen“, erklärte Morelli. Am Ende setzte er dem Neckarsulmer so zu, dass der Referee den Kampf abbrach. Seit dem 17. Lebensjahr trainiert Morelli beim KSV. Beruflich betreibt er heute die Trattoria bei SG Hohensachsen.

„Dass so wenige da sind, ist natürlich Corona geschuldet“, sagte Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer. Vielleicht sei auch die Ersatzmannschaft bei den Fans nicht so bekannt gewesen, aber die Kämpfe würden „leidenschaftlich auf so hochklassigem Niveau geführt, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe“. Diese Matinee sei dank der ehrenamtlichen Kräfte um Kranz etwas Besonderes in ganz Deutschland: „Solange wir solche Menschen haben, werden wir sicher noch oft Boxen im Festzelt sehen.“ Auch Höfers Kollege Marcus Zeitler (Hockenheim) zeigte sich erneut begeistert: „Schade nur, dass das Zelt nicht voll ist bei so einer tollen Veranstaltung.“ Ebenso sah Bürgermeister David Faulhaber (Dossenheim) „ganz tollen Sport, bei dem die Athleten ihr Bestes geben und wir als Zuschauer sehr viel Spaß haben“.

Zum Programm trugen die Cheerleader „Souldancers“ bei. KSV-Boxerin und Studentin Lena zeigte neben Jule und Mia in Trainingsmode von Sport Körber die nächste Runde im Ring an: „Das ist cool: Man kann dabei sein, und die Klamotten dürfen wir behalten.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020