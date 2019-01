Müll bremst Durchfluss

Kritik am Zustand des geöffneten Kandelbachs in der Altstadt äußerte Wolfgang Luppe (FDP) in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses (wir haben gestern bereits berichtet) unter „Anfragen“: „Ich bin nicht zufrieden, wie es da aussieht.“ Und er wollte wissen, ob Mittel zu einer Verbesserung der Situation zur Verfügung stehen.

Es sei keine Investition vorgesehen, erwiderte Bauamtsleiter André Rehmsmeier. Er lieferte auch gleich eine Erklärung, weshalb das Wasser kaum fließt: „Die Bürger dürfen den Bachlauf auch nicht als Mülleimer gebrauchen.“ „Das ist ein Dauerthema“, seufzte Bürgermeisterstellvertreterin Gudrun Ruster, die die Sitzung leitete, da sich Stefan Schmutz derzeit auf der Bürgermeistertagung in Radolfzell aufhält. Werner Molitor, ein sachkundiger Bürger, bemerkte, dass der damalige Bürgermeister Rainer Ziegler zugesagt habe, eine stärkere Pumpe einbauen zu lassen. Das sei geschehen, erwiderte Rehmsmeier. Aber das Problem sei der Müll.

Zwei Anträge fanden Mehrheiten. So akzeptierte das Gremium die Errichtung eines Sichtschutzes an einem Grundstück im Stahlbühlring. Voraussichtlich werde der Zaun aus Holz bestehen, so Rehmsmeier. „Und was ist, wenn anderes Material benutzt wird?“, wollte Petra Erl (SPD) wissen. Dafür gebe es in dem Bereich keine Festlegungen, erwiderte der Bauamtsleiter. Auch der Umbau einer Scheune zu einem Wohngebäude fand eine Mehrheit. Allerdings muss noch ein weiter Stellplatz nachgewiesen werden.

Mit großer Mehrheit lehnte das Gremium dagegen die Erweiterung einer Carport-Anlage am Galgbrunnen ab. Steffen Salinger (SPD) sprach sich dagegen aus, wegen der von einem Investor gewollten noch höheren Verdichtung Ausnahmen zuzulassen. kba

