Musik auf Orgel und Blasinstrumenten

Zu einem „Konzert mit festlicher und fetziger Musik“, so das Motto des Abends, lädt der Bläserkreis am Sonntag, 15. Februar, ab 19 Uhr, in die evangelische Stadtkirche ein. Das Ensemble der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg hat dafür unter anderem Werke von Giovanni Gabrieli, Helmut Lammel, Dieter Wendel und Ralf Grössler einstudiert. Eine Bandbreite, so die Veranstalter, die von klassischer Moderne bis zum Jazz reicht.

Die Trompeter und Posaunisten bekommen an diesem Abend Verstärkung: Tatjana Jürs und Samuel Huhn begleiten die Künstler an der Orgel. Der Eintritt ist frei, am Ausgang erbitten die Musiker allerdings eine Spende für den Bläserkreis. stk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.02.2020