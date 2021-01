Musik bringt Nachbarn ins Schwärmen

Seit bald einem Jahr singt Otto Barth so gut wie jeden Abend auf seiner Terrasse in Ladenburg. Nicht alle, die ihn dabei hören können, wissen auch, „wer uns in der Nachbarschaft immer so nett unterhält“. Das schreibt uns eine Frau, die nicht genannt werden möchte. „Total schön“ findet sie die liebgewonnene Serenade in der Südstadt.

Auch Altstadträtin Ilse Schummer, die den Sänger jedoch

...