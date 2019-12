Musik überall in der Stadt

Wenn der evangelische Posaunenchor Ladenburg am Montag, 23. Dezember, zum Musizieren an verschiedenen Orten der Römerstadt aufbricht, dann folgt er einer langen Tradition: dem Kurrende-Blasen. Los geht es an diesem Tag um 17 Uhr mit einer Andacht in der evangelischen Stadtkirche, die im Rahmen des „Lebendigen Adventskalenders“ stattfindet.

Die etwa 30 Mitglieder starke Gruppe bildet danach drei kleinere Ensembles und macht sich auf den Weg zu den verschiedensten Spielorten. Um 17.45 Uhr spielen die Chöre in der Hauptstraße 54, in der Friedrich-Ebert-Straße sowie auf dem Cornel-Serr-Platz. Gegen 18.30 Uhr sind sie in der Siemensstraße 26, in der Kellereigasse 8 und erstmals auf dem Suebenplatz zu hören, um 19.15 Uhr im Kandelbachweg beziehungsweise auf dem Merkurplatz vor der Bäckerei und in der Weststadt, Breslauer Straße/An der Nachtweid.

Ein Abschluss der Aktion ist gegen 20 Uhr in Neubotzheim geplant, und zwar auf dem Anwesen von Margret und Fritz Betz. Zu den Mitwirkenden gehören zudem der Posaunenchor der Freien evangelischen Gemeinde, außerdem schließt sich Pfarrer David Reichert mit seiner Trompete an. stk

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.12.2019