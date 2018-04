Musik und Genüsse entlang der „Bummelmeile“

Anzeige

Warmes Wetter, Live-Musik, vollbesetzte Straßenlokale an der „Bummelmeile“ des Bundes der Selbstständigen (BdS) Ladenburg: Der lange Einkaufsabend „Nacht der Lichter“ in der Römerstadt hat am Freitagabend einen Hauch Sommer und einiges Neue mit sich gebracht, aber auch eine Prise Wehmut.

Doch der Reihe nach: Ilona Lurz gewährte kurz vor Neueröffnung ihres bisher am Mannheimer Standort bekannten Bade- und Wäschemodengeschäftes „Creol“ in Ladenburg gegenüber dem „MM“-Morgenforum erstmals Einblicke in die umgestalteten Räume. Dabei zeigte sie sich „grundsätzlich begeistert von jeder Aktion, die die Stadt belebt“.

Räumungsverkauf dagegen im „Melvin-Store“ von Karin Kapandritis am Marktplatz: Ihr Franchisegeber hat dichtgemacht, und sie wollte sich nicht mehr neu orientieren. „Ich hatte ganz tolle 17 Jahre und vier Monate in Ladenburg“, sagte die Modehändlerin traurig, die künftig aber an Ort und Stelle zweimal wöchentlich in „Elas Modeatelier“ Kunden berät: Die Schriesheimer Boutique eröffnet ihren Ableger im Mai.