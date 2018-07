Musik von Timo Gross bringt Zuhörer in Bewegung

Anzeige

Das Trio spielt in perfekter Harmonie den Südstaatenblues, wobei jedem der drei Künstler Raum für eigene Kreativität bleibt. Kernig-fette Töne wechseln sich mit fast sanften ab, ohne dabei auch nur einen Hauch schnulzig zu klingen. Timo Gross spielt noch als Solo den Blues Klassiker „My Babe“ von Little Walter, bevor sich das Trio in die erste Pause verabschiedet, nicht jedoch ohne den dezenten Hinweis, dass sowohl CDs als auch – für Nostalgiker – Vinylschallplatten erworben werden könnten.

Im Publikum befinden sich viele eingefleischte MorgenJazz-Liebhaber, so auch Erwin Heckmann, der praktisch kein Konzert der Reihe verpasst. Viele Besucher sind aber auch ausdrücklich deshalb gekommen, weil sie Timo Gross und seine Band erleben und eine angenehme Atmosphäre bei freiem Eintritt genießen wollen.

Zwischen Soul und Blues

Nach der Pause geht es genauso kraftvoll und in unverändertem Tempo weiter. Der Marktplatz ist mittlerweile so gut gefüllt, dass sich Neuankömmlinge rund um den Brunnen platzieren oder sich mit einem Stehplatz zufrieden geben müssen. Timo Gross präsentiert dem Publikum die komplette Bandbreite seiner Bluesstimme und erntet dafür immer wieder spontanen Applaus. Nach „You don’t love me“ folgt mit „One of a kind“ ein eher souliges Stück, mit dem die Band aber ebenfalls überzeugt. Bei „Small Town“ holt Timo Gross alles aus seiner Gitarre heraus und entlockt ihr die unglaublichsten Töne.

Der Künstler startet die letzte Runde mit „Here comes the Blues“, ein Solo, bei dem er nur seine Konzertgitarre einsetzt und die Zuhörer zum Mitklatschen und Mitsingen auffordert. Die Gäste kommen dieser Bitte auch nur allzu gerne nach. Einige tanzen sogar, die Stimmung wird immer ausgelassener, zumal die Band noch einmal an Tempo zulegt. Mit „I thank you“ verabschiedet sich das Trio, wird aber natürlich nicht ohne Zugabe entlassen. Timo Gross gibt den Bad Boy und zeigt, dass er sogar noch mit einer Zigarette zwischen den Lippen singen kann.

