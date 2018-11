Musikpreis „Applaus“ lässt Phil Leicht strahlen

Für ihr herausragendes Live-Musikprogramm ist die Konzertreihe „Philleicht Jazz?!“ der Ladenburger Galerie „Leicht & Selig“ am Mittwochabend ausgezeichnet worden: Im Mannheimer Rosengarten nahm Phil Leicht den Musikpreis „Applaus“ entgegen. Die mit einer Geldprämie dotierte „Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten“, kurz „Applaus“, würdigt Veranstalter aus allen Genres im Auftrag der Bundesregierung. Unter den 94 Musikclubs und Veranstaltungsreihen sind auch das Weinheimer Café Central und der Jazzclub Heidelberg.

„Dieser Preis bedeutet mir sehr viel: Ist es doch der wichtigste für Veranstalter“, nahm ein zufrieden strahlender Leicht gestern gegenüber dem „MM“ Stellung. Seit acht Jahren stellt er mit dieser ambitionierten Reihe ein niveauvolles Programm auf die Beine - ohne Konzertraum und ohne finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand. Wie in den vergangenen Jahren an dieser Stelle und im „MM“-Kulturteil berichtet, bietet der nach seinem Nachnamen und dem seiner Frau Linda benannte Jazzclub als kleinstes Livelokal der Umgebung maximal 30 Gästen Platz. „Der Preis ist für mich die Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin, und es macht mich schon stolz, dass die Bundesrepublik diese ganze Mühe auszeichnet.“ Es sei der erste Preis dieser Art für ihn und seine Frau, doch erhielten sie ja „Monat für Monat den immateriellen Publikumspreis von unseren Stammgästen“. Das nächste Konzert aus der Reihe „Philleicht Jazz?!“ bestreitet am Samstag, 1. Dezember, das Quartett des 79-jährigen Posaunisten José „Joe“ Gallardo mit Stücken aus dem Great American Songbook und eigene Kompositionen. Es ist leider schon seit längerem ausverkauft. Internet: www.leicht-und-selig.de. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018