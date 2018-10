Musikschüler erneut erfolgreich

Bei dem renommierten Südwestdeutschen Kammermusikwettbewerb „Karel Kunc“ in Bad Dürkheim traten die beiden Schüler der Musikschule der Stadt Ladenburg, Lucía Cervino und Fridolin Bosse (beide Klavierklasse Andreas Benend), in den bereits auf Bundesebene preisgekrönten Formationen mit Lara Brust und Lukas Stadlmüller (beide aus dem Nationaltheaterchor von Anke Kober, Mannheim) in der Kategorie „Kunstlied“ an.

Im Gegensatz zu anderen Jugendmusikwettbewerben verlangt der Bad Dürkheimer mehr ab, da in drei auf einen Tag verteilten Runden ein recht umfangreiches Programm vorgetragen werden muss, heißt es in der Pressemitteilung der Musikschule. Diese Herausforderung meisterten beide Duos souverän: Fridolin Bosse und Lukas Stadlmüller erreichten einen zweiten, Lucía Cervino und Lara Brust gar einen ersten Preis. Dadurch haben die jungen Künstler Gelegenheit, sich beim Preisträgerkonzert am Tag der Deutschen Einheit einem größeren Publikum vorzustellen. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018