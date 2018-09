Musikschule: Bald Kursbeginn

Am 1. Oktober beginnen die Kurse in der Musikschule der Stadt Ladenburg. Schon Zweijährige erfahren Musik im „Musikgarten“ auf spielerische Weise. Mit der „Musikalischen Früherziehung“ und dem „Musikalischen Orientierungsjahr“ lernen die Kinder die verschiedenen Instrumente kennen und erfahren Musik in der Gemeinschaft. Hier werden die Weichen gestellt für späteren Fachunterricht. Folgender Fachunterricht wird angeboten: Blas-, Zupf-, Streich-, Tasteninstrumente, Schlagwerk, sowie Ballett und Gesang. Ergänzt wird dieser Fachunterricht durch vielfältige Angebote des Ensemblespiels.

Auch in diesem Schuljahr ist die Bildung einer Streicher-Kooperation mit der Dalberg-Grundschule geplant. Kindern der 1. Klasse wird die Möglichkeit gegeben in der Gruppe das Streichinstrumentenspiel kennenzulernen. Ebenso wird eine Blockflöten-Kooperation in der Dalberg-Grundschule und in der Astrid-Lindgren Schule angeboten. red

