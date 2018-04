Nach einem Jahr Pause wieder Tennis im Sand

Anzeige

In Ladenburg wird am Freitag, 27. April, die Beachtennis-Saison eingeläutet: Das 4. Internationale Strandsand-Turnier um den Pokal der Sponsorenfirma „airco-tec“ geht auf fünf Plätzen im Sportzentrum der Römerstadt über die Bühne. Der örtliche Tennisclub (TCL) hat sich mit den erfolgreichen Weltranglistenturnieren 2014 und 2015, als 17 Nationen am Start waren, sowie zuletzt 2016 einen guten Namen gemacht. Nach einer Pause im vergangenen Jahr wollen die Veranstalter nun mit frischen Kräften erneut unter Beweis stellen, dass Ladenburg weiterhin eine Hochburg dieser jungen Trendsportart ist.

So findet am Samstag und Sonntag, 28./29. April, unter den Augen von Vertretern des Deutschen Tennisbunds (DTB) ein U14-Turnier statt, das zur Talentsichtung für die Teilnahme an der Team-Weltmeisterschaft in Moskau dient. Bereits zweimal waren jugendliche TCL-Spieler im Nationaltrikot nominiert.

Los geht es am Freitag, 27. April, mit einem nicht prämierten Wettbewerb für Frauen- und Männer-Doppel. Das Turnier an den beiden darauffolgenden Tagen ist gemäß der Ausschreibung des Weltverbands ITF mit Preisgeldern in Höhe von 2.500 US-Dollar dotiert. Parallel findet am Samstag und Sonntag der 1. „Kids-Beach-Cup“ statt. Außerdem gibt es ein „Girls-/Boys“-Turnier der Altersklasse U18. Bei allen Konkurrenzen können DTB- Ranglistenpunkte gesammelt werden.