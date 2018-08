Nachbarkommunen bieten Hilfe an

Anzeige

Bürgermeister Stefan Schmutz und die Verantwortlichen im Ladenburger Rathaus wissen, dass die Betreuungsplätze für Kinder derzeit nicht ausreichen. „Wenn wir Ladenburg attraktiv für junge Familien machen wollen, gilt es die Zahl der Betreuungsplätze sowohl im Bereich der Unter-Dreijährigen als auch der Über-Dreijährigen erheblich zu steigern.“ Dies teilte die Verwaltung auf Anfrage dieser Zeitung gestern mit.

Erste Maßnahmen habe man daher bereits ergriffen, heißt es weiter: So stocke man in der städtischen Kindertagesstätte „Römernest“ unter anderem durch kleine bauliche Veränderungen die Platzzahl unterm Strich um insgesamt fünf Plätze auf. Darüber hinaus bezuschusse die Stadt im St. Joseph-Kindergarten der Caritas die für November geplante Umwandlung von Halbtags- in zehn Ganztagsplätze.

Es sei richtig, dass einige Kinder zum jeweils dritten Geburtstag nicht in ihrem Wunschkindergarten aufgenommen werden können. Grund: Im laufenden Kindergartenjahr werden nur „sehr wenige Kinder eingeschult“. Außerdem seien zwölf Kinder vom Schulbesuch zurückgestellt worden. Deshalb fehlten auch diese Plätze unvorhergesehen.