Nachtführung mit Torwächter

Die erfolgreiche Führung „Mit dem Torwächter durch das nächtliche Ladenburg“ wird in am Freitag, 29. März, fortgesetzt. Klaus Oberhettinger vom Heimatbund wird führen und dabei Sagen, Anekdoten und sonstige schaurige Geschichten erzählen. Aber auch Historisches kommt nicht zu kurz. Der Rundgang dauert gut eine Stunde, unterbrochen durch einen zünftigen Torwächtertrunk. Neun Euro pro Person kostet die Teilnahme inklusive Trunk. Die Führung beginnt um 20 Uhr am Marktplatzbrunnen.

Auch Gruppenführungen sind möglich. Anmeldungen können über das Online-Formular unter www.heimatbund-ladenburg.de vorgenommen werden. Weitere Informationen sind in der Tourist Information unter 06203/ 70-260 erhältlich. red

