Nachwuchs fehlt zusehends

Die Stadtmeisterschaften der „Ladeberger Skatklopper“ fanden erstmals an Pfingstsonntag statt. Das brachte den Veranstaltern immerhin wieder einen höheren Zuspruch als im Vorjahr ein. „Mit 44 Teilnehmern müssen wir zufrieden sein, aber es ist eigentlich immer noch zu wenig für den Aufwand“, sagte Thorsten Kirsch, Spielleiter und Vizechef der Gastgeber. Er selbst belegte einen beachtlichen siebten Platz. Damit durfte ihn der Vorsitzende Jürgen Weygold bei der elften Auflage zum Besten Ladenburger küren.

Der neue Stadtmeister heißt Jörg Rehberg (SG Neckarau) und freute sich darüber, dass seine Lebens- und Vereinsgefährtin Diana Ptaszyk als Gesamtzweite Beste Dame wurde. Den dritten Platz belegte Günter Urtikal (Alle Asse Sandhofen). „Alle haben tapfer gekämpft, aber es kann nur einen Sieger geben“, sagte Weygold bei der Ehrung. Im Hubald-Schmitt-Saal der Jahnhalle gab er auch der Hoffnung Ausdruck, im nächsten Jahr mehr Teilnehmer begrüßen zu dürfen. „Wenn man bedenkt, dass es früher 86 und mehr waren“, sagte Monika Gelle.

„Skat stirbt langsam, aber sicher aus, weil der Nachwuchs fehlt“, stellte Kirsch fest. Man habe Kurse angeboten, aber keine jungen Leute gewinnen können. Es sei erneut aber auch nicht leicht gewesen, außerhalb von Ligaspielen und Deutschen Meisterschaften noch einen freien Termin zu finden: Am Vortag gab es Preisskat in Oftersheim, an Pfingstmontag in Kronau. Dazu komme, dass man das Preisgeld reduziert habe. Frühere Abonnementsieger wie die Forellenasse aus dem Spessart würden da nicht mehr ins Auto steigen.