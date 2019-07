Nachwuchsturnier der Ringer

Bis zu 650 Jugendringer aus Deutschland, anderen europäischen Ländern und den USA erwartet der Athletiksportverein (ASV) zum Römercup-Turnier am Samstag, 5. Juli, und Sonntag, 6. Juli, in der Ladenburger Lobdengauhalle. Gemeldet sind Sportler aus Frankreich, Holland, Schweiz, Dänemark, Ukraine, Bulgarien, England, Amerika, Polen, Tschechien und dem gesamten Bundesgebiet. Aus Helsingborg (Schweden) reist ein Mädchenteam mit 42 Ringerinnen zu den Ladies Open an. Am Samstag ab 9.30 Uhr gehen zirka 160 junge Frauen und ebenso viele männliche Ringer aus dem Junioren- und Kadettenbereich auf die Matten. Am Sonntag starten ab 9.30 Uhr Jungs von sechs bis 14 Jahren in vier Altersklassen. Die Schüler- und Jugendabteilung der Gastgeber geht mit einer 25-köpfigen Mannschaft in den Wettkampf um den Römercup. pj

