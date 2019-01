Närrische Singstunde abgesagt

Die Närrische Singstunde des Ladenburger Gesangvereins Liederkranz, die dieses Jahr für Freitag, 15. Februar, vorgesehen war, fällt dieses Jahr aus. „Da wir im vergangenen Jahr unsere Arbeit auf das gelungene 175-jährige Jubiläum konzentriert haben, ist die Planung für 2019 etwas in den Hintergrund gerückt“, räumte der Vorsitzende Jörg Boguslawski ein.

Man bedauere dies, bitte aber zugleich auch um Verständnis. „Wir konzentrieren uns in den nächsten Wochen auf den Gesang“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. 2020 soll es in der gewohnten Qualität wieder eine abwechslungsreiche „Ladeberger Fasnacht“ im Kaiserkeller geben. pj

