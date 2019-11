Naidoo singt 2020 in Ladenburg

Ladenburg.Der Mannheimer Musiker Xavier Naidoo wird im August 2020 in Ladenburg auftreten. Das teilte die Veranstaltungsagentur Demi Promotions am Dienstag mit. Das Konzert in der Römerstadt ist demanch einer von insgesamt 15 Terminen der „Hin und weg“- Tour. Die Veranstaltung am Samstag, 15. August, beginnt um 20 Uhr. Einlass ist bereits drei Stunden vorher. Naidoos Auftritt ist Teil des Ladenburger Musikfestivals, bei dem auch Dieter Thomas Kuhn auftreten wird.

Der freie Vorverkauf für das Naidoo-Konzert, bei dem es nur Stehplätze gibt, startet am Freitag, 8. November. Sie kosten mindestens 59,49 Euro plus Gebühren. Die „Front of stage“-Tickets, bei denen man einen Platz besonders nah an der Bühne bekommt, schlagen mit mindestens 71,26 Euro zu Buche. Tickets gibt es im Kundenforum dieser Zeitung, aber auch unter eventim.de, reservix.de oder 0180/657 00 70 sowie 0180/670 07 33.

Wer früher dran sein will, kann am exklusiven Vorverkauf für registrierte Fans unter www.ticketmaster.de/presale teilnehmen. Dieser beginnt bereits am Donnerstag, 7. November. tge (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.11.2019