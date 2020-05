Naidoo-Tour nächstes Jahr

Bleibt weiter in der Kritik: Mannheimer Popstar Xavier Naidoo. © dpa

Wegen der Sicherheitsbestimmungen im Zuge der Corona-Pandemie wird die für diesen Sommer geplante „Hin und weg“-Tour von Xavier Naidoo auf das Jahr 2021 verschoben. Das hat die Frankfurter Agentur Live Nation am Mittwoch mitgeteilt. Die Auftritte finden demnach zwischen 4. Juni und 22. August 2021 statt, insgesamt 14 Termine. Bereits gekaufte Eintrittskarten sollen gültig bleiben.

Betroffen von den Sicherheitsauflagen, die Großveranstaltungen bis 31. August untersagen, ist auch das geplante Konzert in Ladenburg. „Wir sind um einen Verlegungstermin bemüht“, sagte am Mittwoch Dennis Gissel, Geschäftsführer vom Veranstalter DeMi Promotion, auf Anfrage dieser Redaktion. Auf jeden Fall plane man ein Konzert in der Region. Es sei aber offen, ob der Auftritt in Ladenburg stattfinden werde.

Grüne bringen Antrag ein

Dort will die Fraktion der Grünen im Gemeinderat erreichen, dass Veranstaltungen wie die mit dem zuletzt umstrittenen Sänger abgesagt werden können. Die Grünen haben dafür folgenden Antrag formuliert: „Die Verwaltung wird aufgefordert, in zukünftigen Verträgen eine Klausel aufzunehmen, in der die Auswahl der Künstler beim Ladenburger Musikfestival nur mit Zustimmung der Stadtverwaltung erfolgen kann, sofern hierfür öffentliche Flächen zur Verfügung gestellt werden.“

Die Grünen begründen dies mit der Annäherung Naidoos an das rechtsradikale Milieu und sein Sympathisieren mit der Reichsbürgerbewegung. Außerdem habe sich der Sänger antijüdisch und ausländerfeindlich geäußert. gespi/stk

