Naturfreunde bereiten schon das große Jubiläum vor

„Dieses Jahr haben wir wieder einige spektakuläre Ehrungen“, kündigte Hans Peter Rosenzweig, Vorstandsmitglied der Naturfreunde-Ortsgruppe Ladenburg, den Höhepunkt des Abends an. Zur Winterfeier der Naturfreunde im Domhofsaal wurden nämlich wieder einige langjährige Mitglieder der Naturfreunde für ihre Treue ausgezeichnet.

Darunter befand sich Patrick Sauer, dem für seine 25-jährige Mitgliedschaft gedankt wurde. Fast schon doppelt so lange dabei sind Werner und Uschi Scholz, die beide an diesem Abend für 40 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden. „Jetzt haben wir zwei Ehrungen für eine Anzahl an Mitgliedsjahren – da war ich noch gar nicht auf der Welt“, leitete Hans Peter Rosenzweig zu den letzten zwei Ehrungen über. Dabei handelte es sich um Gudrun Garbaczok und Marianne Scheid, die beide nun bereits seit 65 Jahren bei den Naturfreunden Ladenburg sind.

Neben den Ehrungen langjähriger Mitglieder bot die Winterfeier auch die Möglichkeit zum Rückblick auf das vergangene Jahr. Dabei lobte Vorstandsmitglied Birgitt Schünemann vor allem die „harmonische Vereinsarbeit“, die bei den Naturfreunden herrsche. „Es gibt auch eine erfreuliche demografische Entwicklung im Verein“, verkündete Schünemann. Dabei bezog sie sich auf die wiedererweckte Kindergruppe, über die der Verein dieses Jahr wieder einige junge Mitglieder gewinnen konnte.

Die neue Leiterin der Kindergruppe seit diesem Sommer, Liana De Martin Del Zotto, stellte in einem weiteren Programmpunkt ihre Kindergruppe vor und zeigte auch ein kleines, selbsterstelltes Video. „Damit ihr auch mal seht, was wir Freitag nachmittags so treiben“, meinte sie schmunzelnd. Liana De Martin Del Zotto war dieses Jahr in die Fußstapfen von Julia Scholz getreten, die aufgrund ihres Studiums die Kindergruppe nicht weiter betreuen konnte.

Anschließend durfte natürlich auch eine Diashow zu den Vereinsaktivitäten des Jahres 2018 nicht fehlen. Diese moderierte Bernhard Ramsauer mit viel Humor und erzählte zu den Bildern auch die ein oder andere Geschichte. Weiterer Höhepunkt des Abends war der Auftritt des Kinderchors des Liederkranz, den Sabine Dietenberger leitete. Dabei zeigten die Kinder zu Klavierbegleitung ihr gesangliches Können in einigen Stücken. Zum Dank für den Auftritt überreichte Hans Peter Rosenzweig den Kindern kleine Geschenktüten. Außerdem übergab er Blumen und eine kleine Spende für die Arbeit mit den Kindern an Sabine Dietenberger.

Arbeitsgruppen gebildet

„Wir wollen nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft blicken“, meinte Birgitt Schünemann schließlich noch und verwies dabei auf das Jahr 2020, in dem die Naturfreunde Ladenburg ihr 100-jähriges Bestehen feiern. Bereits jetzt seien unter den Mitgliedern Arbeitsgruppen gebildet worden, die dieses große Ereignis planen und vorbereiten.

Bei Kaffee und Kuchen konnten die Gäste und Mitglieder noch gemütlich beisammensitzen. Zudem gab es am Eingang einen kleinen Weihnachtsbazar, wo die Besucher Selbstgebasteltes der Kindergruppe gegen eine freiwillige Spende für den Verein erwerben konnten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018