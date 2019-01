„Naturwissenschaften haben bei uns Tradition“

Wie zum Beweis, dass das Carl-Benz-Gymnasium (CBG) Ladenburg reif für das neue Profilfach IMP ist, fand gestern bereits zum fünften Mal ein „MINT“-Kongress im Schulhaus statt. Was bedeuten diese Abkürzungen? Um den wachsenden Bedarf an Fachkräften im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) sicherzustellen, setzt die Landesregierung einen bildungspolitischen Schwerpunkt mit der Förderung ebendieser Fächer. Als ein Baustein gilt „Informatik, Mathematik und Physik“ (IMP).

Dieses neue Profilfach soll möglichst im kommenden Schuljahr am Carl-Benz-Gymnasium (CBG) Ladenburg eingeführt werden. Was Gesamtlehrerkonferenz im September mit großer Mehrheit und Schulkonferenz (einschließlich Eltern- und Schülersprecher) im Dezember sogar einstimmig beschlossen haben, soll heute Abend ab 18 Uhr im Domhofsaal der Gemeinderat der Stadt befürworten. Dies schlägt jedenfalls die Verwaltung vor. Dies auch deshalb, weil bereits 25 Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen sowie 23 Siebtklässler ihr Interesse für IMP bekundeten.

Zum Hintergrund: Am Ende der siebten Klasse entscheiden sich CBG-Schüler mit ihren Eltern für ein bestimmtes Profil, indem ein fünftes Hauptfach für die Klassenstufen acht bis zehn belegt wird. Bislang besteht die Wahlmöglichkeit zwischen einem sprachlichen Profil und NwT (Naturwissenschaft und Technik) als Verbindung der Fächer Biologie, Geographie, Physik und Chemie. IMP würde es im Anschluss an den Aufbaukurs Informatik in Klasse 7 künftig zusätzlich ermöglichen, sich vertieft mit digitalen Inhalten auseinanderzusetzen.

Humor geht nicht verloren

Wie stark CBG-Schüler die MINT-Materie bereits durchdrungen haben, zeigte sich gestern beim 5. „Kongress von Schülern für Schüler“: Acht Gruppen stellten Forschungsergebnisse vor. So zeigte die Klasse 9e anhand ihres selbstgebauten Modells einer Sonnenuhr wie nebenher Grundsätze der Theoriebildung und somit allen wissenschaftlichen Arbeitens auf.

Dass dabei auch der Humor nicht verloren geht, bewies die Klasse 8d, die außerdem im Foyer selbsthergestellte dreidimensionale Hautmodelle ausstellte, mit ihrem „Nanotechnology-Rap“. Als Vertreter der Generation „Sorry Future“ („Entschuldige, Zukunft“) und „Beschützer der Erde“ hatten sich Neunt- und Zehntklässler mit Umweltsünden der Menschheit und deren Auswirkungen auf unseren Planeten beschäftigt.

„Es macht Spaß, solche Themen zu erarbeiten, und es macht uns fit für die Kooperation mit der Martinsschule“, erklärte Leo Schumacher (Ladenburg) vor Beginn des zweistündigen Kongresses beim Einproben der Moderation zusammen mit dem ebenfalls 16-jährigen Alexander Worsch (Edingen-Neckarhausen). Stellte der MINT-Kongress zuvor stets eine Abschlusspräsentation der Zehntklässler dar, markierte diese Veranstaltung erstmals den Startschuss für das bevorstehende Begegnungsprojekt im naturwissenschaftlichen Bereich zwischen nichtbehinderten Jugendlichen und Körperbehinderten der Martinsschule.

Fachlich breit aufgestellt

„Naturwissenschaften haben bei uns große Tradition“, weiß CBG-Direktorin Hannelore Buchheister um die Kompetenz ihres Kollegiums, das fachlich breit aufgestellt sei. Inzwischen gebe es neben dem MINT-Kongress seit 2018 auch das „Digi-Camp“, einen Workshop zum Umgang mit digitalen Medien. Für Buchheister liegt es auf der Hand, dass das CBG jetzt den Antrag stellt, jenes neue Profilfach IMP einzuführen: Die Schule sei mit drei modernen Computerräumen ausgestattet. Auch personell sei man dazu in der Lage, da vier Lehrkräfte für den Informatikunterricht auf allen Stufen ausgebildet seien.

