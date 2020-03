Neckarwiese ab sofort tabu

Das anhaltend schöne Frühlingswetter lockt die Menschen in Scharen ins Freie – etwa auf die Wiesen am Neckar in Ladenburg, wo am vergangenen Samstag Hochbetrieb herrschte. Damit sich hier keine „Pilgerstätte“ bildet, verschärft die Stadt ihre Allgemeinverfügung: Ab sofort ist es verboten, sich auf den Wiesen am Fluss aufzuhalten. Eine Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf „das anhaltend gute Wetter und die steigenden Temperaturen“, wie Bürgermeister Stefan Schmutz sagt. Es solle ein Zeichen gesetzt werden, noch bis Montag, 20. April, soziale Kontakte zu meiden.

Ladenburg: Hier verhängt die Stadt Aufenthaltsverbote. Sie erstrecken sich auf öffentliche Orte, ausgenommen werden die Wege. Die Verbote betreffen den Neckarstrand sowie die Neckarwiese inklusive Fest-, Liege-, und Grillwiese vom Benz-Park entlang der Neckarstraße bis zum Fähranlegeplatz, den Benz-Park zwischen Benz-Haus und -Garage bis zum Neckardamm, den Reinhold-Schulz-Waldpark, den Neckartorplatz mit Grünflächen entlang der Wallstadter bis zur Jahnstraße sowie Schulhöfe, Spielplätze, Skatepark und Pumptrack-Anlage. „Für den Fall der Nichtbeachtung“, heißt es in der Verordnung weiter, „wird die Anwendung des unmittelbaren Zwangs angedroht.“ Die Plätze hätten trotz Kontaktverbots „unverändert anziehend auf Menschengruppen gewirkt“, teilt Bürgermeister Stefan Schmutz dazu mit. Der jetzige Schritt sei in Abstimmung mit der Polizei getroffen worden, um die Menschen „gezielt vor den Osterfeiertagen nochmals zu sensibilisieren“. Ladenburgs Revierleiter Peter Oechsler bestätigt, dass beim schönen Wetter am vergangenen Samstag „mehrere Hundert“ Menschen unterwegs waren und unter anderem auf der Grillwiese lagerten: „Das war zulässig, weil die Bestimmungen eingehalten wurden, es waren weitgehend Familienverbände.“ Einzelne Verstöße habe es aber gleichwohl gegeben. Weil es bereits Aufenthaltsverbote auch in Heidelberg oder Mannheim gibt, fürchtet er, dass die Neckarwiese bei anhaltend schönem Wetter zur „Pilgerstätte“ werden könnte. Deshalb hält er die jetzigen, drastischen Maßnahmen für richtig. Dass sich nach wie vor Zweiergruppen treffen dürfen, findet er sinnvoll, gerade für Alleinlebende: „Denn wenn jemand keinen Partner hätte, wäre er ja andernfalls vollkommen isoliert.“

Schriesheim: In der Weinstadt wird auf die Corona-Verordnung der Landesregierung Bezug genommen, die in der Fassung vom 29. März gilt. Sie schränkt die Versammlungsfreiheit drastisch ein und untersagt Zusammenkünfte mit mehr als zwei Personen; vorgeschrieben ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen. Ausnahmen können nur zugelassen werden, wenn der Stadtverwaltung 48 Stunden zuvor ein Antrag inklusive Risikobewertung durch das Robert-Koch-Institut vorgelegt wird. Trauerfeiern oder Beerdigungen dürfen nur „im engsten Familien- und Freundeskreis“ stattfinden, unter freiem Himmel und mit maximal zehn Personen.

Edingen-Neckarhausen: „Aktuell läuft es gut“, stellt Bürgermeister Simon Michler zufrieden fest. Die Polizei kontrolliere in Edingen-Neckarhausen regelmäßig die Einhaltung der erlassenen Einschränkungen, es gebe aber keine Auffälligkeiten. „Die Leute gehen einzeln oder zu zweit an der frischen Luft spazieren, und das ist gut so“, findet Michler. Gründe für eine Verschärfung dessen, was Land und Kreis regeln, sieht er derzeit nicht: „Da gibt es nichts, was man zusätzlich verbieten müsste.“ Er hoffe, dass sich nach Ostern wieder ein Stück weit Normalität einstelle. Für den 22. April fasst er deshalb eine Präsenzsitzung des Gemeinderates ins Auge, notfalls in einer Halle statt im Bürgersaal. „Es geht um viel Geld und um große Projekte“, begründet er seine Absicht, die er aber zunächst mit den Fraktionen besprechen will.

Heddesheim: „Die Bürger verhalten sich größtenteils vorbildlich“, bilanziert Silke Schmidt, die Leiterin von Bürgerservice und Ordnungsamt. „Wir haben daher nicht vor, Orte zusätzlich abzusperren“, erklärt sie. Natürlich gingen bei gutem Wetter viele Menschen am Badesee spazieren, allerdings nur in kleinen Gruppen. „Die Kontrollen am Wochenende durch Polizei und Ordnungsdienst verliefen positiv“, sagt Schmidt. Öffentliche Bolzplätze sind bereits gesperrt – und seien nach anfänglichen Problemen auch nicht mehr aufgebrochen worden. Wo sich noch einzelne Besucher auf die Spielplätze „verirrten“, würden sie freundlich auf das derzeitige Verbot hingewiesen. Bußgelder habe man noch keine verhängen müssen.

Ilvesheim: In Ilvesheim halten sich die Bürger bisher weitestgehend an die Ausgangsbeschränkungen. Das teilte Bürgermeister Andreas Metz auf Anfrage dieser Redaktion mit. Am sogenannten Spargelacker müsse man allerdings noch „nacharbeiten“, teilte der Rathauschef mit. Dort hätten sich am Montag mehrere Personen unerlaubt aufgehalten. Der Spargelacker ist ein Bolzplatz unweit der „alla-Hopp“-Anlage, allerdings auf der anderen Seite des Damms. Man werde nun mehr Schilder aufstellen, um die gesperrte Fläche eindeutiger als solche zu kennzeichnen. Weiterhin kontrollieren Ordnungsamt und Polizei bei mehreren Streifenfahrten zu wichtigen Stellen täglich, ob sich die Bürger an die Vorgaben halten, so Metz. stk/agö/hje/tge

