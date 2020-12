Neue Allgemeinverfügung für Ladenburg

Ladenburg.Aufgrund der hohen Infektionszahlen müssen nach einer Vorgabe des Landes Baden-Württemberg weitergehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen mit dem Corona-Virus ergriffen werden. Die Allgemeinverfügung für die Stadt Ladenburg tritt ab sofort in Kraft und gilt vorbehaltlich bis zum 31. Januar 2021.

Neben den bereits gültigen Maßnahmen wie dem verpflichtenden Tragen von Mund-Nasen-Masken an Markttagen im Bereich des Marktplatzes, des Neckartorplatzes und des Bahnhofsgeländes sowie in öffentlichen Gebäuden enthält die Allgemeinverfügung weitere Einschränkungen: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist ab sofort auch im Bereich des Neckartorplatzes einschließlich der benachbarten Grünflächen, im gesamten Bereich um den Wasserturm ab der Neckarstraße, in öffentlichen Toilettenanlagen, auf der Festwiese mit allen Wegen und Sitzmöglichkeiten bis zum Bury-Denkmal inklusive der Wege sowie auf der Grünanlage „Benzpark“ zwischen dem Carl-Benz-Haus und der Carl-Benz-Garage bis zum Weg „Am Neckardamm“ inklusive der Wege Vorschrift. In diesen Bereichen ist zudem der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum ganztägig untersagt.

