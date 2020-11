Neue Hallen wachsen schnell

Mit Riesenschritten geht der Aufbau des Logistikparks im Ladenburger Industriegebiet Altwasser an der Landesstraße 597 voran. „Wir sind beeindruckt von der Geschwindigkeit“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung des Ladenburger Gemeinderats. „Am 1. April soll der erste Lkw anfahren“, kündigte Alen Petrusic an. Er ist Generalmanager der Logistikfirma Neska, die sich als

