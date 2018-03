Neue Pächter müssen weniger zahlen

Anzeige

Deshalb ist in den neuen Verträgen der nachgewiesene Wildschaden in einem Jagdjahr auf insgesamt 6000 Euro für alle Jagdbögen gedeckelt. Ob die Stadt oder die Gesamtheit der Jagdgenossen die darüber liegenden Kosten übernimmt, entscheidet jeweils der Gemeinderat. Was die nach wie vor nicht effektive Jagd auf Nilgänse betrifft, so sind allen Verantwortlichen nach Ablauf der Jagdzeit am 28. Februar bis zur kommenden Saison nun wieder die „Hände gebunden“, wie Schmutz auf Nachfrage von Günter Bläß (CDU) mitteilte. Man wolle sich aber weiter mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe auseinandersetzen, bis die Populationen intensiver kontrolliert werden könnten, so Schmutz. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.03.2018