Neue Regeln nach Debatte um Naidoo

Xavier Naidoo 2013 bei seinem letzten Auftritt in Ladenburg. Ein weiteres Gastspiel des umstrittenen Mannheimer Sängers wird es am Neckar voraussichtlich nicht geben. Der Ladenburger Gemeinderat hat sich gegen Auftritte von Künstlern ausgesprochen, die „erhebliche Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit und ihrer Zustimmung zum Grundgesetzt aufkommen lassen“.

