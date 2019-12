Neue Spielplatzpflicht wirft Fragen auf

Die letzte Sitzung des Gemeinderats in Ladenburg in diesem Jahr hat es noch einmal in sich: 14 Tagesordnungspunkte stehen am Mittwoch, 18. Dezember, ab 18 Uhr im Domhofsaal auf dem Programm. Nach der Fragerunde der Einwohnerschaft stehen zunächst die Stellungnahmen der Fraktionen zum Etat und der Beschluss der städtischen Haushaltssatzung für 2020 im Mittelpunkt.

Für die Einwohner erfreulich: Die Wasserverbrauchsgebühren in Höhe von 1,27 Euro pro Kubikmeter bleiben ebenso unverändert wie die Abgabe für Schmutzwasser (1,55 Euro pro Kubikmeter) und das Entgelt für Niederschlagswasser (0,51 Euro pro Quadratmeter). Auch die erste Änderung des Bebauungsplan „Nordstadt-Kurzgewann“ samt der örtlichen Bauvorschriften soll als Satzung beschlossen werden. Bei der zweiten Beteiligung der Behörden sowie sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Auslegung im Rathaus wurden keine Stellungnahmen eingereicht.

Alle Neubauvorhaben in Baden-Württemberg betrifft eine gut gemeinte, aber umstrittene Aktualisierung der Landesbauordnung: Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen ist auf dem Baugrundstück ein ausreichend großer Spielplatz für Kleinkinder anzulegen. Alternativ ist die dauerhafte Nutzung für diesen Zweck auf einer anderen geeigneten Fläche in unmittelbarer Nähe durch Baulast öffentlich-rechtlich zu sichern. Diesbezüglich häufen sich Anfragen von Bauträgern, die wissen wollen, ob eine finanzielle Ablöse von der Baupflicht für Spielplätze möglich sei. Die Verwaltung hat Richtlinien formuliert, denen der Rat zustimmen soll.

Der Mangel an Betreuungsplätzen für Kinder in Ladenburg schlägt für das Jahr 2018 mit überplanmäßigen Ausgaben von 12 000 Euro zu Buche, die das einschlägige Gesetz durch den interkommunalen Kostenausgleich vorschreibt. Denn es besuchten 31 Ladenburger Kinder über drei Jahren auswärtige Kindergärten. Dabei handelt es sich laut Beschlussvorlage „in der Regel um Natur-, Betriebs- und integrative Kindergärten oder Kindergärten mit einem besonderen pädagogischen Profil“. Außerdem besuchten 26 Ladenburger Kinder unter drei Jahren auswärtige Krippen.

Neuer sachkundiger Einwohner

Weitere Themen sind überplanmäßige Kosten für die Wahlen 2019, die Bestattungsdienstleistungen im kommenden Jahr, die weiterhin die Firma Gregor übernehmen möchte, und ein neuer sachkundiger Einwohner im Technischen Ausschuss (TA): Hermann Mayer (Heimatbund) soll Nachfolger von Werner Molitor werden, der bald auf eigenen Wunsch aus dem Heimatbund-Vorstand ausscheidet. Der TA besteht aus dem Bürgermeister, elf ebenso stimmberechtigten Ratsmitgliedern und drei Sachkundigen mit nur beratender Stimme.

