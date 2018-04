Neuer Chef der Seelsorgeeinheit zeigt Herz für Ökumene

Anzeige

Weihrauchduft, viel Gesang und freudige Worte: Matthias Stößer, der neue Pfarrer und Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Ladenburg-Heddesheim, erlebte zur Einführung in sein Amt einen feierlichen Gottesdienst. „Wir freuen uns aufrichtig, dass Sie da sind“, sagte der Heddesheimer Petrus van Nunen als Chef des Pfarrgemeinderats (PGR). „Die Zeit der Vakanz ist zu Ende: Die Lücke im Pfarramt ist wieder geschlossen“, freute sich seine Ladenburger Kollegin Monika Wolf, als sie die Besucher des feierlichen Gottesdienstes am Samstagnachmittag in der St. Gallus-Kirche begrüßte.

Dass die Pfarrstelle nur 98 Tage lang nicht besetzt war und dass es überhaupt einen neuen Pfarrer gibt: Dies sei „nicht selbstverständlich“, betonte Joachim Dauer als Leiter des katholischen Dekanats Heidelberg-Weinheim. Bevor er Stößer die erzbischöfliche Ernennungsurkunde überreichte, dankte der Dekan Gemeindereferentin Silvia Streun, Diakon Tomas Knapp und den Gemeindeteams dafür, dass sie die Übergangsphase so gut bewältigt hätten. „Mit einer österlichen Ausnahme“, sagte Dauer schmunzelnd in Anspielung auf den Feiertag, als ein Vertretungspfarrer nicht zur Stelle war und Knapp spontan einspringen musste (wir berichteten). Dauer rief die Gemeinde und Stößer dazu auf, „miteinander Kirche zu sein für die Welt von heute“.

In seiner Predigt und Ansprache sammelte der Pfarrer und Notfallseelsorger Stößer nicht nur mit dezent anklingendem Kurpfälzer Zungenschlag Sympathiepunkte. So zeigte der am 20. Oktober 1962 in Hemsbach geborene und 1991 zum Priester Geweihte Herz für die Ökumene.