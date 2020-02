Neuer Kreisel an Auffahrt zur A 5

Der Kreisverkehr auf der Landesstraße 536 zwischen Ladenburg und Schriesheim an der Zufahrt zur A 5 wird im kommenden Jahr neu gebaut. Diese Auskunft erhielt der SPD-Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck auf Anfrage aus dem Stuttgarter Verkehrsministerium. Der Kreisel war als Provisorium gedacht und ist mittlerweile fast sechs Jahre alt. „Ich freue mich, dass die Baustelleneinrichtung von 2014 endlich weicht und Platz für eine attraktive Lösung macht“, kommentierte Kleinböck die Entscheidung.

Jetzt müssten die beiden Städte Ladenburg und Schriesheim in die Planung eingebunden werden, fordert der SPD-Verkehrspolitiker. Dies habe das Ministerium auch zugesagt. Außerdem will Kleinböck sich dafür stark machen, dass auch die zweite Auffahrt auf die Autobahn in Richtung Süden mittelfristig umgebaut wird. „Das Verkehrsaufkommen ist an beiden Auffahrten gleich. Ein zweiter Kreisverkehr wäre der logische Schritt“, so Kleinböck. bjz

