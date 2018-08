Neuer Kreisel bleibt ohne Kunstwerk

Anzeige

Ladenburg erhält einen weiteren Kreisel. In dieser Woche haben die Arbeiten am Neubau in der Weinheimer Straße begonnen. Die ampelfreie Kreuzung dient der Anbindung der neuen Nordstadt, die in dem rund 15 Hektar großen Areal westlich der Straße entsteht.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich sechs Wochen dauern, wie Stadtbaumeister André Rehmsmeier gestern auf Anfrage erklärte. Der Verkehr könne dabei weiter rollen, allerdings immer nur in eine Fahrtrichtung. Eine Behelfsampel regelt den Verkehr in der Bauphase.

So groß wie in der Weststadt

Der Kreisel wird laut Rehmsmeier so groß wie jener in der Weststadt, auf dem das stilisierte Benz-Dreirad des Künstlers Kurt Fleckenstein steht. Ein ähnlich monumentales Kunstwerk wird es im Zentrum der neuen Kreuzung indes sicher nicht geben. „Die Gestaltung ist noch offen“, erklärt der Stadtbaumeister. Nach den Diskussionen und Auseinandersetzungen um die Kreiselkunst in den vergangenen Jahren sei aber sicher, dass es keine festen Aufbauten gebe.