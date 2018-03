Anzeige

Die Aktiven des 1923 gegründeten Angelsportvereins (ASV) Ladenburg und Umgebung sehen sich gut aufgestellt: Die Finanzen stimmen dank Fischerfest nach wie vor. Und obwohl eine nagelneue Garage am „Fischerhäusel“ angeschafft wurde, stellte der später im Amt bestätigte Geschäftsführer Florian Bullerkotte fest: „Wir sind weiterhin schuldenfrei.“ Mit der Zahl von 244 Mitgliedern zeigte sich der einstimmig wiedergewählte Vorsitzende Heinz Matt ebenso zufrieden. Eigentlich. Denn bei nur 40 Aktiven laste viel Arbeit auf zu wenigen Schultern.

„Wünschenswert wäre es, wenn sich andere Erfahrene zur Mitarbeit bereiterklären würden“, appellierte Matt an alle Mitglieder. 26 davon waren zur Hauptversammlung in die Feuerwache gekommen. In seinem Resümee betonte Matt, dass die Angler erneut alle örtlichen Kindergärten jeweils mit 50 Euro bedacht hatten: Die regelmäßige Spende ist als Ausgleich dafür gedacht, dass die Fischer nicht am Sommertagzug teilnehmen, der am Sonntag, 11. März, wieder stattfindet.

Wahlen und Ehrungen 1. Vorsitzender: Heinz Matt 2. Vorsitzender: Bernd Matt Geschäftsführer, Sport- und Gewässerwart: Florian Bullerkotte Jugend: Andreas Schrepp und Gudrun von Gotzkow Schriftführerin: Angela Matt Presse: Bianca Matt Gerätewart: Franz Stahl (mit Richard Maier) Beisitzer: Markus Lang Vereinsmeister 2017: Florian Bullerkotte Für Treue ausgezeichnet: Dr. Rainer Wiesler, Erwin Hofherr (60 Jahre), Siegfried Ehrhaus, Adam Heckmann (50), Harald Bade, Oliver Lauth, Achim Müller, Christine Rolli (40), Renate Göpfrich, Walter Hummes, Heinz Jäger, Richard und Margarete Maier, Meik und Melanie Matt, Volker und Annerose Reger (25 Jahre). pj

Das eigene Fischerfest fiel „nicht so schlecht aus, wie befürchtet“. Man habe insgesamt über 1000 Kilogramm Fisch verkauft. Doch schmälerte die Neuanschaffung der leider gestohlenen Notbeleuchtung im Festzelt das Ergebnis. Und: „Es fehlte an Helfern“, so Matt.