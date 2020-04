Neuer Putz in der Krypta

Nicht nur in der Sebastianskapelle wird demnächst renoviert. Nun kommt auch die Kirche St. Gallus in Ladenburg den Genuss von Fördermitteln, die Reparaturarbeiten in der Krypta ermöglichen. Das Geld stammt, wie Staatssekretärin Karin Schütz jetzt mitteilt, aus einer ersten Tranche des Landes-Denkmalförderprogramms 2020.

52 Kulturdenkmale landesweit sollen saniert werden, das Gesamtvolumen liegt bei 3,3 Millionen Euro; die Mittel stammen aus Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto-GmbH Baden-Württemberg. Auf die Gallus-Krypta entfallen exakt 4860 Euro, mit denen, so teilt Schütz weiter mit, der Opferputz in dem alten Gemäuer erneuert werden soll.

Unter Opferputz verstehen Handwerker einen Sanierputz, der alle paar Jahre aufgetragen wird; er ist porös und soll Feuchtigkeit nach innen abtragen, wie der Fachverlag Rudolf Müller mitteilt. Das Material muss wieder abgeschlagen werden, wenn die Salzbelastung so hoch ist, dass es zu Ausblühungen und Abtragungen kommt. Die Krypta ist mehr als 1000 Jahre alt und wurde als rechteckiger Bau in die halbrunde Apsis der einstigen, römischen Marktbasilika gebaut. Nach umfassenden Sanierungen war sie erstmals 2004 wieder öffentlich zugänglich. stk

