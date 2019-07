Neues Fahrzeug dient auch der Jugend

Seit ihrer Gründung vor 96 Jahren fühlt sich die Versicherungsgruppe BGV/Badische Versicherungen den ehrenamtlichen Brandschützern im Land verbunden. „Wir haben ein Spendenbudget in Höhe von 500 000 Euro, das wir jährlich an Freiwillige Feuerwehren weitergeben können“, sagte Thomas Kollöffel in Ladenburg. Das BGV-Vorstandsmitglied übergab im Hof der Feuerwache einen symbolischen Scheck im Wert von 10 000 Euro und unterstützt damit die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens (MTW).

Der Neunsitzer im Gesamtwert von 65 000 Euro dient auch dem Übungsbetrieb der Jugendfeuerwehr. Deshalb hatte Kommandant Harald Lange stellvertretend für alle 30 Nachwuchskräfte Silas Wolf, Paul Zips und Efe Kisa zu dem Spendentermin eingeladen. Bei dieser Gelegenheit nahm der hauptamtliche Gerätewart Jürgen Volk das neue Fahrzeug offiziell von Bürgermeister Stefan Schmutz entgegen. „Auf diesen Moment hat unsere Feuerwehr jahrelang warten müssen, aber letztlich ist die Entscheidung dafür im Gemeinderat einstimmig gefallen“, erklärte Schmutz. Die Stadt habe die BGV um Unterstützung gebeten. „Und unser Gesuch wurde erhört“, sagte Schmutz dankbar, zumal die Nachwuchsarbeit einen wichtigen Stellenwert einnehme.

„Es ist uns ein großes Anliegen, Sie zu unterstützen, und wir möchten mit dieser Spende unsere Anerkennung und Wertschätzung für Ihre ehrenamtliche Arbeit ausdrücken“, sagte Kollöffel. Es sei ein großes Glück, in der Stadt „so viele gut ausgebildete und motivierte Rettungsexperten“ zu haben, die sich um die Sicherheit und den Schutz der Bevölkerung bemühten.

Hoher zeitlicher Aufwand

„Wenn jemand die 112 wählt, sind Sie die ersten vor Ort und riskieren oft die eigene Gesundheit“, so Kollöffel. Bemerkenswert sei auch die „große Leistungspalette“ von Gebäude- und Flurbränden über Hochwasser- und Sturmeinsätze bis hin zur Unfallhilfe auf Straßen.

„Sie opfern Ihre Freizeit aber auch für Übungen“, weiß Kollöffel um den enorm hohen zeitlichen Aufwand der 86-köpfigen Truppe. Es sei „nicht vorstellbar, was wäre, wenn es Sie nicht mehr gäbe“: Für eine Berufsfeuerwehr sei in kleineren Städten kein Geld vorhanden. Die BGV versichere alle badischen Kommunen gegen Risiken, die sie bei ihren vielfältigen Aufgaben heutzutage tragen müssten. Seit 2009 informiere das BGV-Brandschutzmobil über Brandgefahren. Kommandant Lange, der die Gäste mit seinen Stellvertretern Markus Wolf und Pascal Löffelhardt empfing, erläuterte die Bedeutung des neuen zweiten MTW. Dieser ersetze ein 22 Jahre altes Fahrzeug, für das keine Ersatzteile mehr zu bekommen gewesen seien. Bei größeren Einsätzen erfüllten MTW einen unmittelbaren einsatztaktischen Zweck, um Schnelligkeit und Flexibilität der Einsatzkräfte zu gewährleisten. Sie seien „kein neues Spielzeug“, was ärgerlicherweise immer mal zu hören sei. „Ich brauche kein Spielzeug“, sagte Lange, „hier geht es um Sicherheit“. pj

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019