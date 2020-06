Neues Klettergerüst für den Spielplatz

Auf dem „Dampfwalze-Spielplatz“ in Ladenburg toben die Kinder nicht nur auf dem Spielgerüst mit Rutsche, sondern auch auf der historischen Dampfwalze. Der „Dampfwalze-Spielplatz“ am Fuß- und Radweg An der Bleiche nahe des Hexenturms in Ladenburg wird zurzeit erneuert. Auf der vorübergehenden Abbruchfläche mit Schuttcontainer hinter dem namensgebenden und freilich stillgelegten Fahrzeug soll ein neues Klettergerüst errichtet werden. „Die Arbeiten dauern noch drei Wochen an“, teilte Stadtbaumeister André Rehmsmeier in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) auf Anfrage eines Stadtrats mit. pj

