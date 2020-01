Neujahrsempfang bei der CDU

Zu einem relativ späten Neujahrsempfang lädt der CDU-Stadtverband ein ins Automuseum Dr. Carl Benz in der Ilvesheimer Straße 26. Er findet nämlich statt am Sonntag, 26. Januar, ab 11 Uhr. Museumsleiter Winfried Seidel gibt einen Überblick über die Exponate sowie Neuigkeiten. Gastrednerin ist Susanne Eisenmann, Landes-Ministerin für Kultus, Jugend und Sport, außerdem Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl 2021. Einen Namen gemacht habe sie sich, wie die Veranstalter schreiben, unter anderem mit der Abschaffung des „Schreibens nach Gehör“, mit dem die Kinder in der Grundschule das Schreiben lernen sollten. stk

