Neujahrsempfang zum Antoniustag

Der traditionelle Neujahrsempfang der Stadt Ladenburg findet heuer zwar nicht am Antoniustag, dem 19. Januar, statt, aber zwei Tage später: Am Sonntag, 19. Januar, sind die Ladenburger ab 11.15 Uhr in das Carl-Benz-Gymnasium, Realschulstraße 4, eingeladen.

Neben der Neujahrsrede von Bürgermeister Stefan Schmutz stehen Ehrungen für bürgerschaftliches Engagement im Mittelpunkt, genauer gesagt, in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Damit verbunden ist ein Vortrag des Wissenschaftlers Michael Braungart. Umrahmt wird der Vormittag durch das Salonorchester der Musikschule, den Sing-Kids und Girl-Talk unter Leitung von Katrin Armani. stk

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020