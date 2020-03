Neun Betrugsversuche in 24 Stunden

Von Stephanie Kuntermann

Er rufe vom Amtsgericht aus an, befinde sich in einer Notlage, die mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehe und brauche dringend Geld. Diese Geschichte erzählte jetzt ein unbekannter Anrufer einem älteren Menschen in Seckenheim. Sie ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert: Erstens ist sie frei erfunden, zweitens ist sie eine zeitgemäße Variante des bekannten

...