Neuntklässler feiern Abschied von der Kästner-Schule

Niclas Grittmann, Philipp Odenwälder, Laura Knopf, Robin Gnädinger und Musa Haliti haben es geschafft: Mit dem Abschluss an der Erich-Kästner-Schule (EKS) Ladenburg in der Tasche gehen sie seit Mittwoch weitere Schritte auf ihrem noch jungen Lebensweg. Praxisnah vorbreitet und mit Sozialkompetenz ausgestattet, dürfen sie sich dafür gerüstet sehen. EKS-Rektorin Christina Nawrath gab den jüngsten Absolventen gute Wünsche mit.

Es war dies ihr letzter Jahrgang nach vier Jahren an der EKS, denn am Mittwoch wird sie vom Staatlichen Schulamt Mannheim feierlich in der Ruhestand verabschiedet. Ihre Nachfolgerin steht bereits fest: Es ist die bisherige Konrektorin Angelika Bindert. „Ihre Abschlussfeier haben die Neuntklässler eigenverantwortlich und sehr stimmungsvoll gestaltet“, freute sich Bindert am Tag nach der Feier im Gespräch mit dem „MM“.

Trotz der kleinen Absolventengruppe habe man dank vieler Gäste aus den Reihen der Angehörigen ein volles Haus gehabt. Alle hätten das von den fünf Abgängern selbstorganisierte Büffet genossen. Unterstützt wurden sie dabei von Eltern, den Pädagogen Harry Nullmeyer und Alex Klapp sowie von den Schülern Julie, Kasem und Mohammad im Service.

Zusammen mit Referendarin Diana Mick wagten die Abschlussschüler einen gelungenen Blick in ihrer persönliche Zukunft. Zu dieser Visualisierung mit authentischen Originaltönen vom Band zeigten sie Schwarzlichttheater.

„Das war sehr bewegend, und alle haben ergriffen gelauscht“, so Bindert. „Diese Toptruppe beweist Selbstständigkeit und macht bestimmt ihren Weg“, zeigte sich die designierte Schulleiterin überzeugt davon, dass sich die fünf jungen Leute auch außerhalb der Schule bewähren.

Diese Gewissheit drückten bemerkenswerte Redebeiträge von Gabriela Lüger, der Vorsitzenden des Elternbeirats, und Klassenlehrerin Susanne Lein ebenso aus. In den Erinnerungen der Neuntklässler an ihre Schulzeit kristallisierte sich die Berlinfahrt als ein Höhepunkt heraus. Mitschüler aus der Klasse Acht/Neun trugen unter der Leitung von Arnd Müller, der künftig jedoch in Schwetzingen tätig sein wird, musikalisch zur Feier bei. Dazu sangen Tabea und Nele hinreißend. pj

