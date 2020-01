Nextbike-Station am Wasserturm wird verlegt / Stadt im Bahn-Förderprogramm Zwei Parkplätze fallen weg

Lange Debatten, unspektakuläres Ergebnis: So könnte man die Verlegung der VRN-Nextbike-Station „Wasserturm“ oberflächlich betrachten, rücken die Mieträder doch nur wenige Meter weiter von ihrem bisherigen Standort Richtung Altstadt. Allerdings ist diese Veränderung mit dem Wegfall von zwei Parkplätzen verbunden, was im Technischen Ausschuss nicht nur freudige Zustimmung hervorrief.

Zu Beginn stellte Bürgermeister Stefan Schmutz die Ausgangssituation dar: Weil es vorkam, dass Räder quer lagen und Beschwerden über das Aussehen der Stellfläche laut wurden, suchte die Verwaltung nach Alternativen. Gefunden wurden drei: ein Parkstreifen vor der ehemaligen Stadtinformation, einer an der Neckarstraße und einer am Benzpark. Aber, so Schmutz: „In allen drei Fällen verlieren wir durch die Station Parkplätze.“ Der Standort Stadtinformation werde auf einer Seite durch eine private Einfahrt begrenzt; falls hier Räder abgestellt würden, könne es zu Konflikten mit den Anwohnern kommen.

Der Neckarstraßen-Platz wiederum sei weiter von der Bushaltestelle entfernt, so dass Schmutz der Fläche am Benzpark den Vorzug gab, auch, weil die Räder durch eine Hecke vom Park abgeschirmt würden, „so dass keine optische Beeinträchtigung in der Sichtachse Benzpark auftritt“, wie die Verwaltungsvorlage formulierte.

Auftakt zu weiteren Diskussionen

„An einer Stelle, wo ein derart hoher Parkdruck herrscht, ist es nicht gut, auf zwei Parkplätze zu verzichten“, wandte Steffen Salinger (SPD) ein und bekam darin Schützenhilfe von Karl-Martin Hoffmann (CDU). Anders sah es Max Keller. „Ja, es sollen Parkplätze weg“, forderte der Grünen-Fraktionssprecher, „wir können nicht nur über Mobilitätsveränderungen reden, wir müssen auch etwas machen.“ Seine Fraktionskollegin Jennifer Zimmermann lobte zudem die Lage der Plätze direkt am Wasserturm, während Schmutz noch einmal das Mobilitätsthema aufgriff, und vermutete: „Die heutige Diskussion wird der Auftakt sein für weitere.“ Schon jetzt spiegelte sie sich im Abstimmungsverhalten wider: Während eine Mehrheit für den Standort votierte, enthielten sich Salinger und CDU-Stadtrat Christian Vögele. Hoffmann stimmte dagegen.

Mit Fahrrädern ging es weiter, und zwar mit Abstellplätzen am Bahnhof. Die Stadt habe sich erfolgreich um ein Förderprogramm der Bahn beworben, erklärte Schmutz: „Sie stellt uns erhebliche Zuschüsse in Aussicht.“ Zudem habe die Stadt mit der Bahn einen Gestaltungsvertrag geschlossen, der den Vorplatz betreffe, fuhr Stadtbaumeister André Rehmsmeier fort und kündigte an: „Da können wir schon jetzt in den Förderantrag gehen.“ 70 Räder könnten dort parken, außerdem sei Platz für abschließbare Boxen.

„In fünf Minuten gegoogelt“

Die brauche man, um teure E-Bikes sicher abzustellen, erklärte Schmutz auf Nachfrage. Für Unmut im Gremium sorgte indes seine Mitteilung, dass die Bahn die Gestaltung der Boxen vorschreibe, aber zugleich nicht sagen könne, wie sie letztlich aussehen werden.

Wenig später meldete sich Salinger zu Wort, sichtlich ungeduldig: „Das habe ich gerade gegoogelt und in fünf Minuten gefunden.“ Grau seien die Schachteln, mit grünen, vertikalen Streifen, und sie begeisterten ihn nicht: „Die werde ich ablehnen.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020