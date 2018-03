Nicht nur „Radsportbesessene“ erleben vergnüglichen Abend

Anzeige

Das Dachgeschoss der Stadtbücherei Ladenburg ist voll besetzt. Hausherrin Antje Kietzmann strahlt: „So viele Männer auf einem Haufen habe ich hier in der Bibliothek noch nie gesehen“, stellt sie augenzwinkernd fest, obwohl freilich auch einige weitere Frauen da sind. Das Erfolgsrezept des Abends, den das Ladenburger Radsportgeschäft Sven Ruster als Sponsor ermöglicht: Mit Olympiasieger Günter Haritz ist eine lebende Radsportlegende zu Gast. Dessen Lebensgeschichte hat Arnim Töpel aufgeschrieben.

Um es vorweg zu nehmen: Der beliebte Musik-Kabarettist und Autor hätte seine höchst lesenswerte Biografie kaum besser vorstellen können, als im Interview mit dem sympathischen Kurpfälzer Original und Leimener Ehrenbürger. Zwar ist der vergnügliche Abend mit „Der doppelte Günter“ überschrieben, weil Haritz eben diesen Vornamen trägt und Töpels populäres Bühnen-Ich mundartlich „Ginda“ heißt. Doch nimmt sich Töpel völlig zurück. Er wirft stattdessen dem in den 1970er Jahren international bekannten Radsportler auf den Spuren des großen Mannheimer Altmeisters Rudi Altig geschickt die Bälle zu. Haritz dankt es mit Anekdoten, die auch die Biografie „Aus dem Leben eines Radsportbesessenen“ ausmachen, aber in Live-Mundart unbezahlbaren Mehrwert erzeugen. Sporthistorisch Begeisterte sowie Fahrer und Aktive des örtlichen Rad-Sport-Clubs (RSC) sowie aus der Umgebung reagieren begeistert auf die authentischen Schilderungen und Originaltöne aus der Blütezeit dieser Disziplin.

Günter Haritz © Peter Jaschke Der in Leimen lebende Günter Haritz (69) wuchs in Heidelberg-Kirchheim (Neurott) auf. Bereits mit 22 Jahren holte er den ersten von zwei Weltmeistertiteln. Als Olympiasieger im deutschen Bahnvierer von 1972 krönte der später auch als Profi erfolgreiche Straßen- und Bahnfahrer seine Amateurkarriere. Von der Fülle der Anekdoten des seinerzeit international bekannten Kurpfälzer Originals fasziniert, hat der Walldorfer Musikkabarettist und Autor Arnim Töpel die Lebensgeschichte „Günter Haritz - Aus dem Leben eines Radsportbesessenen“ aufgeschrieben. Die Biografie aus der „Edition Talking Blues“ kostet 17,95 Euro. pj

Schon während der Elektrikerlehre in den 60er Jahren entdeckt der in der Kirchheimer Bauernsiedlung Neurott aufgewachsene Haritz seine Liebe für das Radrennen. Obwohl der Vater in Berlin einst derselben Leidenschaft frönte, ist dieser anfangs dagegen, dass der Filius in seine Fußstapfen tritt. Also montiert das jugendliche Schlitzohr Gepäckträger und Schutzbleche seines Sportrads mit Rennlenker vor und nach den Rennen in der Umgebung heimlich ab und wieder dran. Erst als ein Sturz die Starts ans Tageslicht bringt, schlägt sich der Vater auf seine Seite, überzeugt die Mutter und unterstützt fortan den Sohn. Dessen urwüchsiges Talent ist unübersehbar. Radsportgröße Willi Altig (Rudis Bruder) fördert ihn. Schon mit 22 Jahren wird Haritz zum ersten Mal Weltmeister. Höhepunkt der steilen Karriere: Das erfolgreiche Olympiafinale von 1972 gegen den favorisierten DDR-Bahnvierer in München. Allein mit der Schilderung dieses „Krimis“ schafft Töpel zum Auftakt Atmosphäre.