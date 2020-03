„Niemand wird gezwungen“

„Es ist unverständlich und unverantwortlich, dass eine Behörde wie das Schulamt Schulen nicht vorsichtshalber schließt!“ Das schreibt am Donnerstag eine Schülermutter an diese Redaktion; sie fordert, dass die Ladenburger Martinsschule wegen der Corona-Epidemie vorübergehend geschlossen werden müsse und erklärt, dass sie ihre Tochter ab sofort zuhause lassen wolle.

„Viele unserer Kinder, die die Martinsschule besuchen, haben schwere Behinderungen, sind immungeschwächt aufgrund gravierender Erkrankungen“, fährt sie fort und schließt mit der empörten Aussage, „Anrufe im Schulamt werden nur abgewiegelt!“

Höhere Anfälligkeit

Er kenne den Fall, sagt Rektor Steffen Funk im „MM“-Gespräch. Wie auch die anderen Schulen habe die Martinsschule das Schreiben des Gesundheitsamts mit den Maßnahmen in Sachen Coronavirus an die Eltern weitergeleitet. Als Schulleiter könne er von sich aus keine Schließung verfügen, vielmehr geschehe das in Absprache mit dem Gesundheitsamt: „Und da wird momentan kein Handlungsbedarf gesehen.“

Doch in einer anderen Sache hat Funk bereits einen Entschluss gefasst: Die Schülerdisco, die am Samstag, 14. März hätte stattfinden sollen, wird abgesagt. Am Donnerstag gingen entsprechende Schreiben an Schüler und Eltern heraus, erklärt er: „Wir vermeiden das, was wir aktuell vermeiden können.“ Ansonsten werde in der Schule ohnehin großer Wert auf Hygiene gelegt: „Wir tun da weitaus mehr als andere Schulen, denn viele unserer Kinder haben eine höhere Anfälligkeit gegen Krankheiten aller Art.“

Aktuell seien auch Regeln über Husten, Niesen und Händewaschen aufgehängt: „Außerdem hängen überall Spender mit Desinfektionsmitteln, die ständig im Einsatz sind, wir haben Krankenschwestern und eine Pflegedienstleitung.“

Was die Schülermutter angeht, so kann er ihr Sicherheitsbedürfnis verstehen: „Den Eltern ist es freigestellt, in Absprache mit dem Hausarzt eine Krankmeldung für ihr Kind zu erwirken. Bei uns wird niemand gezwungen, wenn er große Bedenken hat, in die Schule zu kommen.“ stk

