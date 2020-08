Niemanden ausgrenzen

Zu welchen Ergebnissen hat die Bürgerbefragung im Vorfeld der geplanten städtischen Digitalisierungsstrategie (wir haben berichtet) geführt? Die Stadt Ladenburg nennt in einer Pressemitteilung beispielhaft folgende Anregungen und Aussagen: „Kinder sollen lernen, sich in der digitalen Welt zu bewegen – Tablet, Internet und Co. sind tolle Chancen für einen interessanten und modernen Unterricht“, „Bürokratie mindern durch Digitalisierung“, „Anträge online stellen“ und „öffentliches WLAN an markanten Stellen“.

Ergänzend fand ein Zukunftsworkshop im Internet statt. Die Stadtverwaltung erarbeite derzeit mit Unterstützung der Gt-service Dienstleistungsgesellschaft des Gemeindetags Baden-Württemberg eine Digitalisierungsstrategie. Diese solle noch in diesem Jahr vom Gemeinderat beschlossen werden und konkrete Maßnahmen für die Entwicklung der Stadt enthalten.

Mehr als 5000 nutzen Bürger-App

Man stehe dabei nicht mehr am Anfang, was auch die Bürger-App belege, die bereits mehr als 5000 Nutzer verzeichnet. Doch sei es Teilnehmern an der Online-Zukunftswerkstatt ebenso wichtig gewesen, dass die neue Technik niemanden ausgrenze, der mangels technischer Ausstattung oder digitaler Kompetenz die Dienste der Bürger-App nicht nutzen könne. Deshalb solle es in Zukunft Unterstützung geben bei gleichzeitiger Erhaltung konventioneller Zugänge.

Vorschläge von Bürgern zur Digitalisierungsstrategie der Stadt nimmt Rathausmitarbeiter Maximilian Bauer (Fachstelle Digitalisierung) bis Ende August per E-Mail (digitalisierung@ladenburg.de) entgegen.

