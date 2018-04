Noch Fragezeichen hinterm Radrennen

Anzeige

„Ich trete 2019 sicher nicht wieder zur Wahl an.“ Dies stellte Dieter Brodehl in der Hauptversammlung des Rad-Sport-Clubs (RSC) 2000 Ladenburg fest und rief alle insgesamt 169 Mitglieder dazu auf, sich angesprochen zu fühlen. Es gilt, bei den Neuwahlen im nächsten Jahr einen Nachfolger für den Chefposten zu übernehmen. Um „Ideen ’rüber zu bringen“ seien vor allem Jüngere aufgerufen. Brodehl will „nicht mit 70“ noch im Amt sein. „Aber es wäre schade, wenn sich niemand fände, der Verein weiterführen würde“, sagte Brodehl im Nebenzimmer des „Würzburger Hofs“ vor weniger als 30 Zuhörern.

Auch Aktionstag wackelt

Doch hatte zuvor eine längere Diskussion wegen des mangelnden Engagements im 2000 gegründeten Verein bei den meisten nur wenig Hoffnung geweckt, dass Brodehls Wunsch auch in Erfüllung gehen wird. Denn wie schon in den Vorjahren stellten sich der Aktionstag „Lebendiger Neckar“, der diesmal am Sonntag, 17. Juni, stattfindet, und das Radrennen um den „Preis der Stadt“ in den Weihergärten, das für Freitag, 10. August, angemeldet ist, als „Knackpunkte“ (Brodehl) dar. Der Vorsitzende schilderte, wie „zäh“ sich auch im vergangenen Jahr die Suche nach Mitwirkenden gestaltet hatte und erklärte: „Wenn wir nach der diesmaligen Umfrage in den nächsten Tagen sehen, dass nicht rechtzeitig genügend Helfer vorhanden sind, dann müssen wir das streichen.“

Somit ist bis auf Weiteres hinter beide Veranstaltungen ein Fragezeichen zu setzen. „Wenn wir beim lebendigen Neckar nicht mitmachen sollten, wird aber möglicherweise ein anderer Verein da unten auf der Neckarwiese stehen“, sagte Brodehl. Und auch seine Stellvertreterin Gudrun Ruster betonte noch einmal, dass man beide Termine bereits anmelden musste.