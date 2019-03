Nordstadt: Etappenziel erreicht

„Ein weiterer Meilenstein in einer langen Geschichte, die noch nicht zu Ende ist.“ Erleichterung bei Bürgermeister Stefan Schmutz, als sich in der Diskussion über die Vergabe städtischer Baugrundstücke im Quartier Nordstadt-Kurzgewann während der gestrigen Ratssitzung eine deutliche Mehrheit für den Beschlussvorschlag der Verwaltung abzeichnete. Dann die Abstimmung: Lediglich Carola Schuhmann (CDU) votierte dagegen, Karl-Martin Hoffmann und Christian Vögele (beide CDU) enthielten sich der Stimme.

Zu Beginn hatte der Bürgermeister nochmals auf die Grundprinzipien für das Baugebiet hingewiesen: hoher Gestaltungsanspruch, keine Immobilienspekulation, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, innovative Wohnformen, eine sozial gemischte Bevölkerung sowie die Inklusion von Menschen mit Behinderung. Schmutz erinnerte an die beiden Klausurtagungen von Gemeinderat und Verwaltung und sprach von einem sehr guten politischen Kompromiss, auf den alle Beteiligten stolz sein könnten. Es gebe keine Verlierer, so der Bürgermeister, sondern nur Gewinner. Stadtbaumeister Andre Rehmsmeier erläuterte dann die städtebaulichen Ziele für die einzelnen Grundstücke (wir haben bereits ausführlich berichtet).

Zu wenig Erbpacht

Den Reigen der Stellungnahmen eröffnete Karl-Martin Hoffmann, und er sprach den Punkt an, mit dem die CDU unzufrieden ist: Man habe sich erhofft, dass mehr Grundstücke auf Erbpachtbasis vergeben werden, um sie auch künftig im Besitz der Stadt zu halten. Bernd Garbaczok verkündete das Ja der SPD: „Wir können mit den Ergebnissen zufrieden sein.“ Allerdings zweifelte er, ob die Nordstadt der richtige Standort für ein Heim der Johannes-Diakonie sei. Zudem regte er an, dass die Stadt zwei Grundstücke in Reserve behalten sollte: „Dann haben wir das Heft besser in der Hand.“

Kurz und präzise fiel die Stellungnahme von Gudrun Ruster (Freie Wähler) aus: „Es ist alles gelungen.“ Die Grundsatzentscheidung sei „stimmig und rund“, führte Alexander Spangenberg (Grüne) aus: „Es ist uns ein gutes Projekt gelungen.“ Bei der Gestaltung der Verträge müsse man aber darauf achten, Grundstücksspekulation zu verhindern: „So etwas wie in Mannheim bei Franklin darf uns auf keinen Fall passieren.“ Wolfgang Luppe (FDP) lobte die Vielfalt der Wohnformen und ist gespannt auf das Mehrgenerationenhaus.

Ihr Nein begründete Carola Schuhmann damit, dass es der CDU nicht gelungen sei, Erbpacht für 50 Prozent der gemeindeeigenen Flächen durchzusetzen.

