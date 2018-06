Nostalgie-Dampfzug „Rheingold“ kommt

Anzeige

Am Samstag, 16. Juni, hält wieder ein Dampfsonderzug am Bahnhof in Ladenburg. Um 15.16 Uhr fährt anlässlich seines 90. Jubiläums der berühmte Rheingold-Zug ein. Die Freiwillige Feuerwehr befüllt die legendäre Schnellfahrdampflok 18 201 von 1960/61, die schnellste betriebsfähige Lok der Welt, bis zur Weiterfahrt um 16.11 Uhr mit Wasser. Der Nostalgie-Sonderzug des Kölner Freundeskreises Eisenbahn wird gebildet aus Rheingold-Wagen verschiedener Epochen. Neben dem beliebten Rheingold-Speisewagen von 1928 werden die Wagen der 1960er Jahre mitgeführt, darunter auch der legendäre Aussichts- und der Buckelspeisewagen. Der Zug fährt nach Heidelberg und Worms. Die Mitfahrt ab Ladenburg ist nicht möglich. pj