„Nostalgiker“ feiern 30. Geburtstag

Ein wenig Wehmut schwingt mit beim 30. Geburtstag der Nostalgiegruppe des Tanzsportclubs (TSC) Blau-Silber: „Die ganzen Bälle, bei denen wir in Ladenburg und in der ganzen Umgebung immer gut angekommen sind, gibt es nicht mehr“, bedauert der 81-jährige Karl Düll im Domhofsaal. Was jedoch noch schwerer wiegt, erklärt seine Frau Doris: „Es gibt keinen Nachwuchs mehr, der sich dafür interessiert.“ Das ist 1989 noch anders: Der damals erst 19-jährige Thorsten Riehle, aufgewachsen in Ladenburg und heute Chef des Mannheimer Capitols, zählt zu den Gründungsmitgliedern.

Einst spontan entstanden

„Hut ab, dass Ihr damals mit rund 50 Jahren den Mut hattet, diese Gruppe ins Leben zu rufen“, sagt Riehle als einer der Ehrengäste beim Tanztee im Zeichen des 30. Geburtstags der Nostalgiker. Bürgermeister Stefan Schmutz überlässt dem SPD-Parteifreund und Mannheimer Stadtrat gerne die Lobesrede und lauscht ebenso interessiert wie örtliche Stadträte, der Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck und TSC-Mitgründerin Irene Habel.

Anlässlich einer Benefizveranstaltung zum 125. Jubiläum der Ladenburger Sportvereinigung war die Gruppe einst spontan entstanden. „Es hat hohen Wert, dass ihr alte Tänze am Leben erhaltet“, sagt Riehle unter Beifall. Dass man den sechs Paaren, die von ursprünglich zwölf noch in der Gruppe verlieben sind, „die Freude beim Tanzen immer noch ansieht“, wie Riehle feststellt, erleben die Besucher an diesem Nachmittag mehrfach.

„Wir bilden immerhin 150 Jahre Zeitgeschichte tänzerisch ab“, fasst Gruppensprecher Uwe Raimund als Moderator zusammen, was es bei insgesamt drei Aufführungen zu sehen gibt: Nach Tänzen aus der Zeit der Jahrhundertwende stehen ein Auszug aus dem Biedermeier-Programm und ein Streifzug durch die Welt der Walzer an. 50 Tänze umfasst das Repertoire insgesamt. Heute kaum vorstellbar, das Walzern einst als anstößig galt: „Es erschien Sittenwächtern höchst erotisch und war sogar verboten“, weiß Raimund. Verpönt war auch der Jahrhundertwendetanz „Mazurka“, denn „man sah dabei die Knöchel der Frau“, so der Sprecher schmunzelnd.

Erstaunlich ist auch die umfangreiche Garderobe der Tanzpaare: „Wir haben zwei Meter Kleiderschrank voll mit Nostalgiekleidung“, bestätigt Ursula Zimmermann, die mit ihrem Mann Manfred und der Gruppe montags um 21 Uhr im Anbau des Carl-Benz-Gymnasiums trainiert. Auch Elke und Rüdiger Albrecht, Ursula und Franz Tremmel, Thea und Uwe Raimund sowie Kerstin und Gunnar Björkman gehören aktuell dazu. Die didaktische Vorbereitung der Übungsstunde findet dagegen anhand von Videos in der Küche des Ehepaars Düll statt.

„Da ist am meisten Platz dafür“, verrät Doris Düll, die bald 80 wird. Noch immer gerät die waschechte Ladenburgerin ins Schwärmen, wenn sie auf die goldene Zeiten zurückblickt: Das Ensemble hat sich durch rund 300 Auftritte, zuletzt auch bei Epochenfesten in Baden, Bayern und der Schweiz, einen Ruf als „Biedermeier-Botschafter“ erarbeitet. „Noch leiten wir die Gruppe, aber darüber müssen wir bald reden“, sagt Karl Düll. Und ein wenig Wehmut schwingt wieder mit, denn die Zukunft scheint ungewiss.

