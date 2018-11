Novembermarkt im Kindergarten

Zum 25. Mal veranstaltet der Anne-Frank-Kindergarten am Samstag, 24. November, von 13 bis 18 Uhr seinen Novembermarkt für Hobby-Kunsthandwerker. Mehr als 30 Teilnehmer werden Produkte ausstellen und zum Verkauf anbieten. In der Schminkecke können sich Kinder in Fantasiegestalten verwandeln lassen. Eine Vorstellung des „Circus Oriental“ mit Zauberer und Clown sorgt für Unterhaltung. Vorstellungen sind um 13.30 Uhr und 15 Uhr. Kinder bis zwölf Jahre zahlen 3,50 Euro, Erwachsene 4,50 Euro Eintritt. Ab 16.15 Uhr spielt der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Ladenburg. Im Außenspielbereich werden Besucher ab 13 Uhr mit Speisen, Getränken sowie Waffeln bewirtet. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018