Novo Gajic gewinnt Königsfischen

Die Krönung des Fischerkönigs gilt seit mehr als fünf Jahrzehnten als Höhepunkt am ersten Abend des Ladenburger Fischerfests. Doch in Zeiten von Corona ist vieles anders. Der 1923 gegründete Angelsportverein (ASV) der Römerstadt hat das beliebte Schuppentierschmausen bekanntlich ebenso abgesagt wie alle Petrijünger aus der Umgebung. Es wäre die 57. Auflage gewesen. Doch diesmal steht am bevorstehenden ersten Juliwochenende kein Festzelt mit Biergarten samt reizendem Neckarblick auf der Ladenburger Festwiese.

Doch die Kür des diesjährigen Fischerkönigs haben sich zehn Sportangler und ein Jugendlicher nicht nehmen lassen. Und zwar problemlos mit genügend Abstand zwischen den frühmorgendlichen Teilnehmern des jährlichen Königsfischens. Von einem strahlend blauen Himmel am ruhigen Neckarwasser begrüßt, warfen die Aktiven hochmotiviert ihre Angeln aus. Passive Mitglieder wünschten beim Spaziergang an diesem Sonntagmorgen Erfolg. Springende Fische im Wasser machten Hoffnung auf den großen Fang. „Den Weg zum Angler haben sie jedoch nicht immer gefunden, und so hat manche Angel an diesem Tag nur den Köder gesehen“, zieht ASV-Sprecherin Bianca Matt augenzwinkernd Bilanz.

Damian Henze holt Jugendtitel

Einige Glückliche gab es aber doch, wie sich bei der Siegerehrung am Fischerhäusel zeigte: Dort galten die Glückwünsche Novo Gajic. Mit dem Fang einer 642 Gramm schweren Brasse durfte er die silberne Kette des Fischerkönigs nach 2018 erneut entgegennehmen. „Neben ihm auf dem Siegertreppchen standen auch dieses Jahr zwei stets erfolgreiche Angler“, so Matt: Patrick Sauer freute sich mit einer 581 Gramm wiegenden Nase über den zweiten Platz. Dritter wurde Florian Bullerkotte mit einem Döbel von 335 Gramm Gewicht. Nachwuchsangler Damian Henze holte sich mit einer Grundel den Titel des Jugendfischerkönigs.

„Auch wenn es selbst Corona nicht verhindern konnte, dass der Angelsportverein Ladenburg einen Fischerkönig küren konnte, so hoffen wir doch alle, die Siegerehrung im nächsten Jahr wieder beim allseits beliebten Fischerfest stattfinden zu lassen“, teilt Bianca Matt mit. Sie macht auch darauf aufmerksam, dass das Vereinslokal „Fischerhäusel“ an der Eisenbahnbrücke kürzlich neu eröffnet worden sei. Wer den Ausblick auf den Neckar bei gutem Essen aufgrund des Fischerfest-Ausfalls vermisse, der sei auf der Terrasse des Fischerhäusels richtig: „Der Panoramablick ist besonders in den Abendstunden traumhaft“, schwärmt Matt und teilt mit, dass Rolf Saalmüller jr. und Monika Bodo als neue Pächter jeweils mit ihren Lebenspartnern den Gastraum erneuert hätten. pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020