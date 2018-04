Nur beim „Chor-Fest“ kommt es zum Ausschank

Anzeige

Der Ladenburger Gesangverein Liederkranz feiert dieses Jahr seinen 175. Geburtstag. Jubiläumskonzert, Chorfest und SWR4-Schlagerparty stehen bevor. „Zu einem solchem Anlass gehört ein Festbier“, findet Liederkranz-Chef Jörg Boguslawski. „Vom Typ her ist es ein Märzen“, erklärt der Ladenburger Diplombraumeister Kai Müller, der das Jubelgebräu eigens für den Verein hergestellt hat. Ein Fass zapften er und Boguslawski am Samstag bei strahlendem Sonnenschein vor der örtlichen Lobdengau-Brauerei symbolisch an.

Zur Verkostung kam jedoch zunächst nur das auch in Flaschen abgefüllte Jubiläumsbier, das als Gastgeschenk auch schon Springerverlagschef Mathias Döpfner erfreut hatte, den prominenten Festredner bei der Neujahrsmatinee des Vereins.

Jubiläumstermine Samstag, 28. April, 19.30 Uhr: Konzert „As Time Goes By“ mit musikalischer Zeitreise durch 175 Jahre Liederkranz in der Lobdengauhalle. Eintritt: 12 Euro (Schüler: 8 Euro). Sonntag, 29. April, 13 bis etwa 20 Uhr: Jubiläumsfest im Bischofshof mit Gastchören, darunter auch der MGV Paternion. Montag, 30. April, 20 Uhr: SWR4-Schlagerparty mit DJ und „Papis Pumpels“ in der Lobdengauhalle. Eintritt: 10 Euro. Vorverkauf: Parfümerie Schneckenburger-Treffurt (Neugasse 3), Internet (www.liederkranz1843.de) oder E-Mail (info@liederkranz-ladenburg.de). Samstag, 13. Oktober: Rockmusik-Bierprobe mit „The Bombshells“. Sonntag, 25. November: Gedenken an verstorbene Mitglieder. pj

„Das Festbier aus dem Fass ist nur bei unserem Freiluft-Jubiläumsfest mit Chören aus der ganzen Umgebung am 29. April im Ausschank“, betont Boguslawski. Das heißt: Beim Jubiläumskonzert am 28. April und bei der Schlagerparty am Vorabend des Feiertags 1. Mai ist eine Mannheimer Brauerei Vertragspartner. „Da uns Kai Müller immer sehr unterstützt und so ein Festbier gut ankommt, fanden wir es aber passend, mit ihm etwas Exklusives zu machen“, sagt Boguslawski.