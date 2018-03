OAL ist weiterhin ohne Ersten Vorsitzenden

Anzeige

Auch die Nutzung der Lobdengauhalle durch schulische und kulturelle Veranstaltungen sprach Lackner an. Seit 1974 gab es etwa 20 konkrete Vorschläge zum Neubau einer Turnhalle oder für Erweiterungen der Lobdengauhalle. Alle Pläne wurden wieder zur Seite gelegt. Immer hieß es, es sei kein Geld in der Stadtkasse, führte der 2. Vorsitzende aus. Mit den Sportvereinen seien Pläne zu erstellen und sobald Fördermittel bereitstehen, könne die Stadt einen Zuschuss beantragen und mit dem Hallenneubau beginnen, so Fritz Lackner.

Den Ausführungen schloss sich der Kassenbericht von Dr. Sibylle Heinig an. Ihr wurde seitens der Kassenprüfer Frank Weygold und Bernhard Klodt eine einwandfreie Arbeit bestätigt. In der Aussprache zu den Berichten wies Stadtrat Dr. Peter Hilger darauf hin, dass nicht nur angeblich, sondern tatsächlich kein Geld da sei. Stadtrat Günter Bläß: „Bisher ist man zu wenig gemeinsam in eine Richtung gegangen. Auch gilt es sich bei den Nachbargemeinden zu erkundigen, wie diese die Angelegenheit bewältigen.“

Im Anschluss an die Aussprache erfolgte die Entlastung der Vorstandschaft per Akklamation bei einer Enthaltung, danach die Neuwahlen. Ex-Vorsitzender Kurt W. Zepf: „Auf Dauer kann der OAL ohne einen Ersten Vorsitzenden nicht geführt werden, denn der OAL löst viele Probleme, die dann auf die Stadt zukommen“. Wegen der Belegung der Plätze im Römerstadion wird sich Fritz Lackner mit den Betreffenden zusammensetzen.

Unter „Verschiedenes“ dankte Joachim Loose der zuständigen Mitarbeiterin der Stadt, Beate Glowinski, für die gute Zusammenarbeit. Dem Lob schlossen sich die Vereinsvertreter an. Weiter angesprochen wurde der Sportstättenbelegungsplan sowie die Sportlerehrung. Mit dem Appell von Fritz Lackner an die Stadträte, an die Probleme der Sportvereine zu denken, endete die Hauptversammlung des Ortsausschusses für Leibesübungen. fase

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.02.2018